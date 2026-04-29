Université Inter-âges COGNAC La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Université Inter-âges COGNAC La Salamandre | Centre de Congrès Cognac lundi 11 mai 2026.
Cognac
Université Inter-âges COGNAC
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : – – EUR
étudiant/chômeur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:45:00
fin : 2026-05-11 17:00:00
Date(s) :
2026-05-11
CLARA SCHUMANN, l’amour et la vie musicale d’une femme
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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net
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English :
CLARA SCHUMANN, one woman’s love and musical life
L’événement Université Inter-âges COGNAC Cognac a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Cognac
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