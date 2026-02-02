La Vague | Théâtre Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac
La Vague | Théâtre
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:30:00
fin : 2026-04-29 21:20:00
Date(s) :
2026-04-29
Inspirée d’une histoire vraie, La Vague met en scène les dérives d’une expérience que mène un professeur de lycée. Au départ bien intentionné, il expose les rouages de l’autocratie à ses élèves… et ça dérape.
.
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com
English : La Vague | Theater
Inspired by a true story, The Wave depicts the excesses of a high school teacher’s experiment. Initially well-intentioned, he exposes the workings of autocracy to his students… and it all goes wrong.
