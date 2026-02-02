La Vague | Théâtre Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

La Vague | Théâtre

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:30:00

fin : 2026-04-29 21:20:00

Date(s) :

2026-04-29

Inspirée d’une histoire vraie, La Vague met en scène les dérives d’une expérience que mène un professeur de lycée. Au départ bien intentionné, il expose les rouages de l’autocratie à ses élèves… et ça dérape.

.

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Vague | Theater

Inspired by a true story, The Wave depicts the excesses of a high school teacher’s experiment. Initially well-intentioned, he exposes the workings of autocracy to his students… and it all goes wrong.

L’événement La Vague | Théâtre Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac