Atelier Jeux vidéo accessible Médiathèque Cognac

Atelier Jeux vidéo accessible

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

CapGame est une association engagée pour l’accessibilité et l’inclusion dans le domaine du jeu vidéo.

Leur objectif ? Permettre à chacun, quels que soient ses besoins ou ses capacités, de découvrir, jouer et partager autour des univers vidéoludiques.

.

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

English : Accessible video games workshop

CapGame is an association committed to accessibility and inclusion in the video game industry.

Their aim? To enable everyone, whatever their needs or abilities, to discover, play and share in the world of video games.

L’événement Atelier Jeux vidéo accessible Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac