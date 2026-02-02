Conférence patrimoine Médiathèque Cognac
Conférence patrimoine Médiathèque Cognac vendredi 17 avril 2026.
Conférence patrimoine
Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Parton à la découverte du patrimoine funéraire remarquable du Cimetière du Breuil de Cognac.
.
Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Heritage conference
Discover the remarkable funerary heritage of Cognac’s Cimetière du Breuil.
L’événement Conférence patrimoine Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac