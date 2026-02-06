La Boucle | Exploration électro Les Abattoirs Cognac
La Boucle | Exploration électro Les Abattoirs Cognac vendredi 24 avril 2026.
La Boucle | Exploration électro
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
2026-04-24
La Boucle est de retour ! Rendez-vous pour une nouvelle aventure musicale et culturelle.
La Boucle c’est 1 évènement d’exploration des musiques électroniques à Cognac, sur 3 jours, dans des lieux et avec des acteurs du territoire multiples.
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
English : La Boucle | Electro exploration
The Loop is back! Rendezvous for a new musical and cultural adventure.
La Boucle is 1 event exploring electronic music in Cognac, over 3 days, in a variety of venues and with a wide range of local players.
