La Boucle | Exploration électro Les Abattoirs Cognac

La Boucle | Exploration électro

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

2026-04-24

La Boucle est de retour ! Rendez-vous pour une nouvelle aventure musicale et culturelle.

La Boucle c’est 1 évènement d’exploration des musiques électroniques à Cognac, sur 3 jours, dans des lieux et avec des acteurs du territoire multiples.

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr

English : La Boucle | Electro exploration

The Loop is back! Rendezvous for a new musical and cultural adventure.

La Boucle is 1 event exploring electronic music in Cognac, over 3 days, in a variety of venues and with a wide range of local players.

