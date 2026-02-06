Funny Game | Marionnettes Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

Funny Game | Marionnettes

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Une évocation joyeuse du monde de l’enfance. 3 grosses poupées s’amusent et se chamaillent autour d’une monumentale tête de cheval à bascule. Entièrement faites de rondelles de tissus, elles sont désarticulées et molles, et incapables de se tenir debout.

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com

English : Funny Game | Puppets

A joyful evocation of childhood. 3 large dolls play and squabble around a monumental rocking horse head. Made entirely of slices of fabric, they’re limp and disjointed, unable to stand upright.

