Mai à Vélo 2026, Hennessy, Cognac
Mai à Vélo 2026, Hennessy, Cognac vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Hennessy Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Hennessy 1 Rue de la Richonne, 16100 Cognac France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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