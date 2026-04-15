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Mai à Vélo 2026, Mairie de Cognac, Cognac

Mai à Vélo 2026, Mairie de Cognac, Cognac

Mai à Vélo 2026, Mairie de Cognac, Cognac vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Mairie de Cognac

Adresse : 68 Boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac, France

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Mairie de Cognac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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