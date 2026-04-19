Exposition | Rose Outremer Hôtel de Ville Cognac
Exposition | Rose Outremer Hôtel de Ville Cognac lundi 11 mai 2026.
Cognac
Exposition | Rose Outremer
Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-11
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-11
Venez découvrir les créations de Claire-Lise Boulch, conceptrice de bijoux de tête sisal, paille, broderie sont les matériaux de prédilection de sa marque Rose Outremer.
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Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 38 84 48 roseoutremer@gmail.com
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English :
Come and discover the creations of Claire-Lise Boulch, head jewelry designer: sisal, straw and embroidery are the materials of choice for her Rose Outremer brand.
L’événement Exposition | Rose Outremer Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
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