Exposition | Rose Outremer Hôtel de Ville Cognac

Cognac

Exposition | Rose Outremer

Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-11

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-11

Venez découvrir les créations de Claire-Lise Boulch, conceptrice de bijoux de tête sisal, paille, broderie sont les matériaux de prédilection de sa marque Rose Outremer.

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Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 38 84 48 roseoutremer@gmail.com

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English :

Come and discover the creations of Claire-Lise Boulch, head jewelry designer: sisal, straw and embroidery are the materials of choice for her Rose Outremer brand.

L’événement Exposition | Rose Outremer Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac