Ciné-conférences Résidence Les Ambres Cognac
Ciné-conférences Résidence Les Ambres Cognac vendredi 29 mai 2026.
Cognac
Ciné-conférences
Résidence Les Ambres 57 rue Montplaisir Cognac Charente
Tarif : 22 – 22 – EUR
Déjeuner
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-05-29 14:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Présentation d’objets artisanaux, déjeuner sur place possible sur réservation, diffusion d’un film Lac Titicaca Mamani l’héritage Inca en présence du réalisateur Yves Pétriat, discussion
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Résidence Les Ambres 57 rue Montplaisir Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 96 91 50 cognac@domitys.fr
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English :
Presentation of handicrafts, lunch available on reservation, showing of the film Lac Titicaca Mamani l’héritage Inca in the presence of director Yves Pétriat, discussion
L’événement Ciné-conférences Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
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