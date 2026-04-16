Ciné-conférences Résidence Les Ambres Cognac

Cognac

Ciné-conférences

Résidence Les Ambres 57 rue Montplaisir Cognac Charente

Tarif : 22 – 22 – EUR

Déjeuner

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 11:00:00

fin : 2026-05-29 14:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Présentation d’objets artisanaux, déjeuner sur place possible sur réservation, diffusion d’un film Lac Titicaca Mamani l’héritage Inca en présence du réalisateur Yves Pétriat, discussion

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Résidence Les Ambres 57 rue Montplaisir Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 96 91 50 cognac@domitys.fr

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English :

Presentation of handicrafts, lunch available on reservation, showing of the film Lac Titicaca Mamani l’héritage Inca in the presence of director Yves Pétriat, discussion

L’événement Ciné-conférences Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac