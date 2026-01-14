La Fête du Cognac sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Cognac
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00
2026-07-23
La Fête du Cognac 3 jours de fête, de convivialité et de partage. Goûtez aux produits gastronomiques locaux, savourez le cognac en cocktails et dansez au rythme des concerts de musiques actuelles.
+33 5 45 81 21 05 lafeteducognac@orange.fr
English : The Cognac Festival
The Cognac Festival: 3 days of festivities, conviviality and sharing. Taste local gastronomic produce, enjoy cognac cocktails and dance to the rhythm of contemporary music concerts.
