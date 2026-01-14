La Fête du Cognac sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Cognac

La Fête du Cognac

sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Allée Guy Gauthier Cognac Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La Fête du Cognac 3 jours de fête, de convivialité et de partage. Goûtez aux produits gastronomiques locaux, savourez le cognac en cocktails et dansez au rythme des concerts de musiques actuelles.

.

sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Allée Guy Gauthier Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 21 05 lafeteducognac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Cognac Festival

The Cognac Festival: 3 days of festivities, conviviality and sharing. Taste local gastronomic produce, enjoy cognac cocktails and dance to the rhythm of contemporary music concerts.

L’événement La Fête du Cognac Cognac a été mis à jour le 2026-01-14 par Destination Cognac