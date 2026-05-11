SkimBoard | Surf Base Plein Air Cognac
SkimBoard | Surf Base Plein Air Cognac dimanche 19 juillet 2026.
Cognac
SkimBoard | Surf
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Skim’Evolution installe sa piste de skimboard de 20m de long à la Base Plein Air. Cette structure gonflable, parfaitement sécuritaire, offre la garantie d’une animation sportive extrêmement ludique.
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
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English :
Skim?Evolution installs its 20m-long skimboard track at Base Plein Air. This perfectly safe inflatable structure guarantees an extremely entertaining sporting event.
L’événement SkimBoard | Surf Cognac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac
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