Concert de Handpan Base Plein Air Cognac

Cognac

Concert de Handpan

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Connaissez-vous le handpan ? Venez vous initier et assister à un concert de cet instrument de musique !

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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24

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English :

Do you know the handpan? Come and try your hand at a concert of this musical instrument!

L’événement Concert de Handpan Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac