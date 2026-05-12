Concert de Handpan Base Plein Air Cognac
Concert de Handpan Base Plein Air Cognac dimanche 23 août 2026.
Cognac
Concert de Handpan
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Connaissez-vous le handpan ? Venez vous initier et assister à un concert de cet instrument de musique !
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
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English :
Do you know the handpan? Come and try your hand at a concert of this musical instrument!
L’événement Concert de Handpan Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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