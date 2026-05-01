Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron
Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron samedi 30 mai 2026.
Mugron
Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi
Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:15:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez fabriquer de petits articles autour de la cuisine d’été plateaux, planches à découper, saladiers, portes serviettes… et partager un moment convivial autour de quelques grillades le midi.
Venez fabriquer de petits articles autour de la cuisine d’été plateaux, planches à découper, saladiers, portes serviettes… et partager un moment convivial autour de quelques grillades le midi. .
Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 52 89 80 atelierpartage@leklhub.fr
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English : Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi
Come and make small summer kitchen items: trays, cutting boards, salad bowls, napkin holders… and share a convivial moment over a few grilled meats at lunchtime.
L’événement Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi Mugron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse
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