Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron

Mugron

Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:15:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez fabriquer de petits articles autour de la cuisine d’été plateaux, planches à découper, saladiers, portes serviettes… et partager un moment convivial autour de quelques grillades le midi.

Venez fabriquer de petits articles autour de la cuisine d’été plateaux, planches à découper, saladiers, portes serviettes… et partager un moment convivial autour de quelques grillades le midi. .

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 52 89 80 atelierpartage@leklhub.fr

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English : Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi

Come and make small summer kitchen items: trays, cutting boards, salad bowls, napkin holders… and share a convivial moment over a few grilled meats at lunchtime.

L’événement Atelier + repas fabrication de planche en bois et grillades le midi Mugron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse