atelier tournage sur bois Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron

Mugron

atelier tournage sur bois

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez vous initier à l’art du tournage sur bois et repartez avec votre première petite création cuillère à miel, jouet en bois, coquetier…

Que ce soit pour découvrir ou le plaisir de faire soi-même, toutes les excuses sont bonnes pour découvrir cette activité 100% plaisir!

Venez vous initier à l’art du tournage sur bois et repartez avec votre première petite création cuillère à miel, jouet en bois, coquetier…

Que ce soit pour découvrir ou le plaisir de faire soi-même, toutes les excuses sont bonnes pour découvrir cette activité 100% plaisir! .

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 52 89 80 atelierpartage@leklhub.fr

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English : atelier tournage sur bois

Come and learn the art of woodturning, and leave with your first little creation: honey spoon, wooden toy, egg cup…

Whether you want to discover woodturning for yourself, or just for the pleasure of doing it yourself, there’s no better excuse to discover this 100% fun activity!

L’événement atelier tournage sur bois Mugron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse