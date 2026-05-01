atelier tournage sur bois Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron

Mugron

atelier tournage sur bois

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Venez vous initier au tournage sur bois et repartez avec votre première création cuillère à miel, coquetier, jouet…

Pour le plaisir de s’initier, de découvrir, ou de transformer le bois, on n’a pas besoin de raison particulière pour découvrir cette activité 100% plaisir.

Venez vous initier au tournage sur bois et repartez avec votre première création cuillère à miel, coquetier, jouet…

Pour le plaisir de s’initier, de découvrir, ou de transformer le bois, on n’a pas besoin de raison particulière pour découvrir cette activité 100% plaisir. .

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 52 89 80 atelierpartage@leklhub.fr

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English : atelier tournage sur bois

Come and learn woodturning, and leave with your first creation: honey spoon, egg cup, toy…

For the pleasure of learning, discovering or transforming wood, you don’t need any particular reason to discover this 100% fun activity.

L’événement atelier tournage sur bois Mugron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse