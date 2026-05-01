atelier tournage sur bois Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron
atelier tournage sur bois Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron mercredi 13 mai 2026.
Mugron
atelier tournage sur bois
Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Venez vous initier au tournage sur bois et repartez avec votre première création cuillère à miel, coquetier, jouet…
Pour le plaisir de s’initier, de découvrir, ou de transformer le bois, on n’a pas besoin de raison particulière pour découvrir cette activité 100% plaisir.
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Pour le plaisir de s’initier, de découvrir, ou de transformer le bois, on n’a pas besoin de raison particulière pour découvrir cette activité 100% plaisir. .
Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 52 89 80 atelierpartage@leklhub.fr
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English : atelier tournage sur bois
Come and learn woodturning, and leave with your first creation: honey spoon, egg cup, toy…
For the pleasure of learning, discovering or transforming wood, you don’t need any particular reason to discover this 100% fun activity.
L’événement atelier tournage sur bois Mugron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse
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