atelier tournage sur bois Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron

Mugron

atelier tournage sur bois

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez vous initier au tournage sur bois et repartez avec votre petite création coquetier, cuillère à miel, jouet…

Que ce soit pour découvrir ou faire de ses propres mains, toute excuse est la bonne pour s’initier à cette activité 100% plaisir!

Venez vous initier au tournage sur bois et repartez avec votre petite création coquetier, cuillère à miel, jouet…

Que ce soit pour découvrir ou faire de ses propres mains, toute excuse est la bonne pour s’initier à cette activité 100% plaisir! .

Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 52 89 80 atelierpartage@leklhub.fr

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English : atelier tournage sur bois

Come and learn woodturning, and leave with your own little creation: egg cup, honey spoon, toy…

Whether you want to discover woodturning or make something with your own hands, any excuse is a good one to try out this 100% fun activity!

L’événement atelier tournage sur bois Mugron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse