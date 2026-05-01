atelier tournage sur bois Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron
atelier tournage sur bois Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé Mugron samedi 16 mai 2026.
Mugron
atelier tournage sur bois
Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez vous initier au tournage sur bois et repartez avec votre petite création coquetier, cuillère à miel, jouet…
Que ce soit pour découvrir ou faire de ses propres mains, toute excuse est la bonne pour s’initier à cette activité 100% plaisir!
Venez vous initier au tournage sur bois et repartez avec votre petite création coquetier, cuillère à miel, jouet…
Que ce soit pour découvrir ou faire de ses propres mains, toute excuse est la bonne pour s’initier à cette activité 100% plaisir! .
Copeaux Cabana, l’Atelier Partagé 328 route du Vieux Port Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 52 89 80 atelierpartage@leklhub.fr
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English : atelier tournage sur bois
Come and learn woodturning, and leave with your own little creation: egg cup, honey spoon, toy…
Whether you want to discover woodturning or make something with your own hands, any excuse is a good one to try out this 100% fun activity!
L’événement atelier tournage sur bois Mugron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse
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