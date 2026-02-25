Visite de la ferme du Foie gras (ferme et pâtes) Birouca Mugron

Visite de la ferme du Foie gras (ferme et pâtes)

Joël et Benoit vous accueillent sur leur ferme familiale et vous présentent l’élevage de canard. Dégustation offerte à l’issue de la visite.

Depuis 4 générations, au coeur des Landes, en Chalosse, ils vivent de leur passion dans le respect du travail, du bien être animal et de l’environnement. L’élevage, la fabrication d’aliments issus exclusivement de leurs cultures (maïs, colza, blé, tournesol, pois et féverole) et le gavage au maïs grain entier pratiqués encore sur la ferme, vous garantissent des produits sains (sans antibiotiques, sans OGM). La gamme de produits traditionnels et naturels reste inchangée depuis 30 ans pour vous apporter le meilleur goût. Dégustation offerte à l’issue de la visite. .

English :

Joël and Benoit welcome you on their family farm and present you the duck breeding. Tasting offered at the end of the visit.

