CONCOURS DE COCARDES REPORT PLACE DES ARENES Mugron
CONCOURS DE COCARDES REPORT PLACE DES ARENES Mugron samedi 23 mai 2026.
Mugron
CONCOURS DE COCARDES REPORT
PLACE DES ARENES ARENES DE MUGRON Mugron Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le temps n’a pas été de la partie lors de notre première le 30 avril. Mais nous n’avons pas dit notre dernier mot!
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 mai 2026 à 17h30 pour notre première édition de concours de cocardes dans les arènes de Condrette!
Une restauration sur place avec food truck et buvette seront proposés.
Nous avons hâte de vous retrouver dans nos arènes pour soutenir et encourager les Raseteurs du Sud-Ouest.
Ouverture des guichets à 16h30
Entrée gratuite pour les de 5 ans
Entrée générale: 5€ .
PLACE DES ARENES ARENES DE MUGRON Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 73 20 38
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English : CONCOURS DE COCARDES REPORT
L’événement CONCOURS DE COCARDES REPORT Mugron a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Terres de Chalosse
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