Atelier retraite Mairie de Lencloître Lencloître

Lencloître

Atelier retraite

Mairie de Lencloître 1 Place du Général Pierre Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Venez rencontrer des agents de la CARSAT pour préparer au mieux votre futur départ en retraite

– A quel âge je peux partir ?

– Quel sera le montant de ma pension ?

– Comment faire ma demande ?

Atelier destiné aux personnes à partir de 55 ans, sur inscription au 05 49 23 70 87 ou à l’accueil de l’espace France services. .

Mairie de Lencloître 1 Place du Général Pierre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 87 lencloitre@france-services.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier retraite

L’événement Atelier retraite Lencloître a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne