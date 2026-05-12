Atelier retraite Mairie de Lencloître Lencloître
Atelier retraite Mairie de Lencloître Lencloître jeudi 18 juin 2026.
Lencloître
Atelier retraite
Mairie de Lencloître 1 Place du Général Pierre Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Venez rencontrer des agents de la CARSAT pour préparer au mieux votre futur départ en retraite
– A quel âge je peux partir ?
– Quel sera le montant de ma pension ?
– Comment faire ma demande ?
Atelier destiné aux personnes à partir de 55 ans, sur inscription au 05 49 23 70 87 ou à l’accueil de l’espace France services. .
Mairie de Lencloître 1 Place du Général Pierre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 87 lencloitre@france-services.gouv.fr
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English : Atelier retraite
L’événement Atelier retraite Lencloître a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne