Qi Gong place Arbrissel Lencloître
Qi Gong place Arbrissel Lencloître jeudi 9 juillet 2026.
Lencloître
Qi Gong
place Arbrissel La Roseraie (derrière l’église) Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-27
Séances ouvertes aux personnes sourdes signantes Animatrice initiée à la Langue des Signes Française .
place Arbrissel La Roseraie (derrière l’église) Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 41 55 47 lepontdepies@laposte.net
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English : Qi Gong
L’événement Qi Gong Lencloître a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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