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Qi Gong place Arbrissel Lencloître

Qi Gong place Arbrissel Lencloître

Qi Gong place Arbrissel Lencloître jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : place Arbrissel

Adresse : La Roseraie (derrière l'église)

Ville : 86140 Lencloître

Département : Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lencloître

Qi Gong

place Arbrissel La Roseraie (derrière l’église) Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-27

Séances ouvertes aux personnes sourdes signantes Animatrice initiée à la Langue des Signes Française   .

place Arbrissel La Roseraie (derrière l’église) Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 41 55 47  lepontdepies@laposte.net

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English : Qi Gong

L’événement Qi Gong Lencloître a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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