Lencloître

Qi Gong

place Arbrissel La Roseraie (derrière l’église) Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-27

Séances ouvertes aux personnes sourdes signantes Animatrice initiée à la Langue des Signes Française .

place Arbrissel La Roseraie (derrière l’église) Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 41 55 47 lepontdepies@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Qi Gong

L’événement Qi Gong Lencloître a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne