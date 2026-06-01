Activités aquafitness Piscine de Lencloître Lencloître
Activités aquafitness Piscine de Lencloître Lencloître lundi 22 juin 2026.
Lencloître
Activités aquafitness
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-30
Vous souhaitez allier sport et détente, vous êtes au bon endroit.
En juin, la piscine de Lencloitre propose des cours d’aquagym et d’aquabike .
* **Horaires Aquagym **
– Lundi 22/06 à 11h30 et 15h45
– Mardi 23/06 à 15h45
– Mercredi 24/06 à 18h30
– Vendredi 26/06 à 11h30
– mardi 30/06 à 13h45
* **Tarifs Agglo 7 euros tarif hors agglo 10 euros**
_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._
* **Horaires Aquabike**
– mercredi 24/06 à 11h15
– Jeudi 15/06 à 15h45
* **Tarifs agglo 9.10 euros tarif hors agglo 13 euros**
_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._ .
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52
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English : Activités aquafitness
L’événement Activités aquafitness Lencloître a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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