Spectacle de danse Corps z’animés rue du Gué de la Grange Lencloître dimanche 14 juin 2026.

Lencloître

Spectacle de danse Corps z’animés

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

.

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 86 63 94 asso.danse86@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de danse Corps z’animés

L’événement Spectacle de danse Corps z’animés Lencloître a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne