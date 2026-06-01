Spectacle de danse Corps z’animés rue du Gué de la Grange Lencloître
Spectacle de danse Corps z’animés rue du Gué de la Grange Lencloître dimanche 14 juin 2026.
Lencloître
Spectacle de danse Corps z’animés
rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
.
rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 86 63 94 asso.danse86@gmail.com
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English : Spectacle de danse Corps z’animés
L’événement Spectacle de danse Corps z’animés Lencloître a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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