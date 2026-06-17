Stage famille A la découverte des pollinisateurs sauvages Salle multimédia de Lencloître Lencloître
Stage famille A la découverte des pollinisateurs sauvages Salle multimédia de Lencloître Lencloître mardi 7 juillet 2026.
Lencloître
Stage famille A la découverte des pollinisateurs sauvages
Salle multimédia de Lencloître Rue République Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Papillons, coléoptères, bourdons… venez découvrir ces insectes essentiels à notre biodiversité. Tout au long de la journée, au fil des activités, il faudra faire preuve d’adresse, de patience pour les attraper, les observer, les identifier…
à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Les plus petits sont bienvenus mais ne pourront pas participer à toutes les activités. Des choses peuvent être préparés en amont pour eux, si l’animatrice est prévenue.
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos et de l’eau, et un pique-nique.
Les horaires pourront être adaptés en fonction de la météo. .
Salle multimédia de Lencloître Rue République Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage famille A la découverte des pollinisateurs sauvages
L’événement Stage famille A la découverte des pollinisateurs sauvages Lencloître a été mis à jour le 2026-06-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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