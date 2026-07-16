Atelier : réutilisation de bâches publicitaires, La julienne, Plan-les-Ouates
mercredi 30 septembre 2026 · La julienne · Plan-les-Ouates
Informations pratiques
Atelier : réutilisation de bâches publicitaires Mercredi 30 septembre, 14h30 La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Avec des bâches publicitaires récupérées, vous confectionnerez des cahiers de notes/dessins, des portemonnaies ou des pochettes et vous pourrez les personnaliser en y ajoutant des boutons, des tissus ou d’autres matériaux recyclés.
Gratuit. Ouverture des réservations 1 mois avant l’atelier.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]
Un atelier pour enfants dès 4 ans accompagnés, animé par l’association Tricrochet.
DR
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