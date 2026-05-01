Atelier sagesses arborigènes Parking de la Grotte du Grand Roc Les Eyzies

Les Eyzies

Atelier sagesses arborigènes

Parking de la Grotte du Grand Roc D47 Route de Périgueux Les Eyzies Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

10h-17h. Une journée unique et exceptionnelle pour un voyage en terres aborigène. Réservation en ligne. 90€ la journée (50% à la réservation)

Une journée unique et exceptionnelle pour un voyage en terres aborigène. Quand les sagesses d’Australie viennent à la rencontre du Périgord Noir, berceau de la Préhistoire cela s’annonce exceptionnel !

Animé par Vanessa Escalante (auteure, réalisatrice, artiste) qui partage ses connaissances des peuples arborigènes d’Australie.

Matin

– Présentation Qu’est ce que le temps du rêve ?

– Médiation Dadirri l’écoute profonde

– Soin sonore collectif (chant erborigène de purification)

– Connexion avec sa sphère totemique (identifier ses 6 guides alliés)

Pause déjeuner prévoyez votre pique-nique

Après-midi

– Marche dans la nature, préparation d’un mini feu sacré

– Création d’une peinture de sa sphère totémique personnelle dans le style arborigène

Toile de lin fournie avec de la peinture. Chacun repart avec son oeuvre. .

Parking de la Grotte du Grand Roc D47 Route de Périgueux Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 75 30 transmissions.originelles@gmail.com

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English : Atelier sagesses arborigènes

10am-5pm. A unique and exceptional day for a journey into Aboriginal lands. Book online. 90? per day (50% upon reservation)

L’événement Atelier sagesses arborigènes Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère