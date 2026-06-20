Atelier Saison d’Hiver, Salle du conseil, Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Atelier Saison d’Hiver Mardi 15 septembre, 10h00 Salle du conseil Charente-Maritime

Sur inscription : par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Information par le Département sur les possibilités de saisonnalité dans le département, en station de montagne

Information sur les possibilités de formation avec le dispositif Mon Conseil en Evolution Professionnel

Salle du conseil 55 route des allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 53 28 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546389710 »}]

Information Collective – Saison d’Hiver