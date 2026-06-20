Atelier Saison d’Hiver, Salle du conseil, Saint-Pierre-d’Oléron
mardi 15 septembre 2026 · Salle du conseil · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Atelier Saison d’Hiver Mardi 15 septembre, 10h00 Salle du conseil Charente-Maritime
Sur inscription : par téléphone
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Information par le Département sur les possibilités de saisonnalité dans le département, en station de montagne
Information sur les possibilités de formation avec le dispositif Mon Conseil en Evolution Professionnel
Salle du conseil 55 route des allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 53 28 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546389710 »}]
Information Collective – Saison d’Hiver
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