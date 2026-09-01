Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale Rue des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron
vendredi 18 septembre 2026 · Rue des Tilleuls · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale
Rue des Tilleuls Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Veillée avec animation musicale et repas sur le thème de la terre à la mer , proposée par l’Amicale des Grand’ Coutâs.
Inscription obligatoire pour le repas.
.
Rue des Tilleuls Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 06 66 56 amicaledesgrandscoutas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Heritage Evening: Land and Sea: A Local Tradition
An evening event featuring live music and a meal themed From Land to Sea, organized by the Amicale des Grand’ Cout%E2s.
Registration is required for the meal.
L’événement Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Exposition de peinture Les peintres Niortais Rue de l’Ancienne Criée Saint-Pierre-d’Oléron 12 septembre 2026
- Forum des Associations Saint-Pierre-d’Oléron 12 septembre 2026
- Atelier Saison d’Hiver, Salle du conseil, Saint-Pierre-d’Oléron 15 septembre 2026
- Visite commentée : nature et ostréiculture à Fort-Royer, Site ostréicole et naturel de Fort-Royer, Saint-Pierre-d’Oléron 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites commentées du golf et/ou du village ostréicole chemin de la Prade Saint-Pierre-d’Oléron 20 septembre 2026