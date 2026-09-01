Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale Rue des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale

Rue des Tilleuls Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Veillée avec animation musicale et repas sur le thème de la terre à la mer , proposée par l’Amicale des Grand’ Coutâs.

Inscription obligatoire pour le repas.

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Rue des Tilleuls Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 06 66 56 amicaledesgrandscoutas@gmail.com

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English : Heritage Evening: Land and Sea: A Local Tradition

An evening event featuring live music and a meal themed From Land to Sea, organized by the Amicale des Grand’ Cout%E2s.

Registration is required for the meal.

L’événement Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes