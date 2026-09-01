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Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale Rue des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron

vendredi 18 septembre 2026 · Rue des Tilleuls · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue des Tilleuls
Adresse
Place des Tilleuls
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale

Rue des Tilleuls Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Veillée avec animation musicale et repas sur le thème de la terre à la mer , proposée par l’Amicale des Grand’ Coutâs.
Inscription obligatoire pour le repas.
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Rue des Tilleuls Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 06 66 56  amicaledesgrandscoutas@gmail.com

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English : Heritage Evening: Land and Sea: A Local Tradition

An evening event featuring live music and a meal themed From Land to Sea, organized by the Amicale des Grand’ Cout%E2s.
Registration is required for the meal.

L’événement Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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