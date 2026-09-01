Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites commentées du golf et/ou du village ostréicole chemin de la Prade Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites commentées du golf et/ou du village ostréicole

chemin de la Prade Golf d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvertes et visites des sites du Golf d’Oléron et du village ostréicole de Fort-Royer.

Au choix un seul site, ou les deux, l’un après l’autre. Durée totale 2h30.

Sur inscription !

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chemin de la Prade Golf d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 02 83

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English : European Heritage Days 2026: Guided tours of the golf course and/or the oyster-farming village

Explorations and tours of the Golf d’Oléron sites and the oyster-farming village of Fort-Royer.

Choose between visiting just one site or both, one after the other. Total duration: 2 hours and 30 minutes.

Registration required!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites commentées du golf et/ou du village ostréicole Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes