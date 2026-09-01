Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites commentées du golf et/ou du village ostréicole chemin de la Prade Saint-Pierre-d’Oléron
dimanche 20 septembre 2026 · chemin de la Prade · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites commentées du golf et/ou du village ostréicole
chemin de la Prade Golf d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvertes et visites des sites du Golf d’Oléron et du village ostréicole de Fort-Royer.
Au choix un seul site, ou les deux, l’un après l’autre. Durée totale 2h30.
Sur inscription !
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chemin de la Prade Golf d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 02 83
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English : European Heritage Days 2026: Guided tours of the golf course and/or the oyster-farming village
Explorations and tours of the Golf d’Oléron sites and the oyster-farming village of Fort-Royer.
Choose between visiting just one site or both, one after the other. Total duration: 2 hours and 30 minutes.
Registration required!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites commentées du golf et/ou du village ostréicole Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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