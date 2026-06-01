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Atelier santé sexuelle des hommes, Association Le Comité des Familles, Paris

Atelier santé sexuelle des hommes, Association Le Comité des Familles, Paris

Atelier santé sexuelle des hommes, Association Le Comité des Familles, Paris jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Association Le Comité des Familles

Adresse : 48 rue Saint-Blaise, 75020 Paris

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Atelier santé sexuelle des hommes Jeudi 18 juin, 15h00 Association Le Comité des Familles Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T15:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T15:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00

Association Le Comité des Familles 48 rue Saint-Blaise, 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.comitedesfamilles.net/ »}]
Atelier santé sexuelle des hommes

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