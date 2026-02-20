ATELIER SAPIENS… SAPIENS ? Montpellier

ATELIER SAPIENS… SAPIENS ?

Cet atelier vous propose de vous amuser avec votre intelligence… mais aussi avec celle des autres !

Venez participer à un quizz et jouer à l’apprenti programmeur à partir des documents des Archives départementales de l’Hérault et des ressources du CNRS. Les champignons, les bactéries, les inventions, le cerveau, les ordinateurs… Venez discuter de tout cela entre vous, et avec nous ! Car cet atelier vous est proposé par Noëlie, volontaire en service civique aux Archives de l’Hérault, et Willy, doctorant à l’IRIM du CNRS. Un jeu qui mêle compétition et coopération, car après tout, c’est ça l’évolution !

Durée 2h

Tout public, adultes et jeunes à partir de 13 ans

Gratuit, sur réservation en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives à partir du 15 du mois précédent l’animation. .

English :

This workshop invites you to have fun with your own intelligence? but also with that of others!

