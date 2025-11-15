CONGRÈS UMGCCP Montpellier
CONGRÈS UMGCCP Montpellier jeudi 16 avril 2026.
Rendez-vous les 16 et 17 avril 2026 à Montpellier.
English :
See you on April 16 and 17, 2026 in Montpellier.
German :
Wir treffen uns am 16. und 17. April 2026 in Montpellier.
Italiano :
Ci vediamo il 16 e 17 aprile 2026 a Montpellier.
Espanol :
Nos vemos los días 16 y 17 de abril de 2026 en Montpellier.
