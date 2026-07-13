Atelier Savon feutré Boutique l’Essence des Créateurs Longueil

Informations pratiques

Longueil

Atelier Savon feutré

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

L’essence des créateurs, nouvelle boutique de créateurs, vous propose de découvrir le savoir-faire d’un artisan à travers des ateliers !

Découvrez avec Emma de « Nos Évidences Tissage le feutrage par le biais de la création d’un savon feutré! .

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie lessencedescreateurs@yahoo.com

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English : Atelier Savon feutré

L’événement Atelier Savon feutré Longueil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux