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AGENDA · Longueil

Atelier Savon feutré Boutique l’Essence des Créateurs Longueil

lundi 13 juillet 2026 · Boutique l'Essence des Créateurs · Longueil

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Boutique l'Essence des Créateurs
Adresse
114 Route de Dieppe
Ville
76860 Longueil
Département
Seine-Maritime
Tarif

Longueil

Atelier Savon feutré

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

L’essence des créateurs, nouvelle boutique de créateurs, vous propose de découvrir le savoir-faire d’un artisan à travers des ateliers !
Découvrez avec Emma de « Nos Évidences Tissage le feutrage par le biais de la création d’un savon feutré!   .

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie   lessencedescreateurs@yahoo.com

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English : Atelier Savon feutré

L’événement Atelier Savon feutré Longueil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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