Informations pratiques

Meilhards

Atelier Savon

7 route de la Bafferie Meilhards Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 13:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-17 2026-08-18

Découvrez l’art de fabriquer vos propres savons artisanaux à base d’huiles végétales.

Vous créez vos savons personnalisés avec formes, couleurs et parfums naturels.

Tout le matériel nécessaire est fourni sur place même les boissons.

Venez avec des vêtements “qui ne craignent rien” et de quoi attacher vos cheveux.

Réservation obligatoire

➔ Par téléphone au 06.89.55.24.09

➔ Via Facebook sur ma page L’Atelier Vivant d’Adeline

Possibilité d’offrir un atelier grâce aux cartes cadeaux.

Si vous souhaitez partager un moment particulier, les ateliers peuvent être privatisés pour des événements comme un anniversaire, un EVJF ou simplement un temps entre proches. .

7 route de la Bafferie Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 55 24 09 atelier.vivant.adeline@gmail.com

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English : Atelier Savon

L’événement Atelier Savon Meilhards a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze