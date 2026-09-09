Atelier Science et croyance : faut-il choisir ? ( Ateliers : l’esprit critique au cœur du patrimoine ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Atelier Science et croyance : faut-il choisir ? ( Ateliers : l’esprit critique au cœur du patrimoine ) Samedi 19 septembre, 14h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Atelier Science et croyance : faut-il choisir ?
Cet atelier propose de réfléchir ensemble à ce que sont les croyances, à la façon dont elles influencent notre manière de voir le monde et à leur lien avec la science.
Pour nourrir la réflexion, différents supports de fiction seront mobilisés : extraits de films, bandes dessinées, romans et albums pour enfants. Un temps de création artistique permettra également d’exprimer ses idées de manière concrète.
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]
Atelier Science et croyance : faut-il choisir ?
©Planétarium de Vaulx-en-Velin
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