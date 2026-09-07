Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo, Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo 18 et 19 septembre Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Instants volés de vie de quartier en photo

Cette exposition participative s’inscrit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

L’objectif est de sensibiliser le public et de donner à voir, ressentir et imaginer l’espace de la ville et du quartier à travers des instants de vie passés ou présents, saisis en photographie.

La collecte des photographies est ouverte jusqu’au 4 septembre 2026.

Appel aux lecteurs : venez enrichir notre collection !

Partagez vos photos par mail ou déposez-les directement à l’accueil de la bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine avant le 4 septembre 2026 :

bmchassine@mairie-vaulxenvelin.fr

Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine Rue Joseph Blein 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Poudrette Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:bmchassine@mairie-vaulxenvelin.fr »}]

Instants volés de vie de quartier en photo

©Photo Maison du Projet Carré de Soie – Métropole de Lyon