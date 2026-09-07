Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo, Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine, Vaulx-en-Velin
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo 18 et 19 septembre Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Instants volés de vie de quartier en photo
Cette exposition participative s’inscrit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
L’objectif est de sensibiliser le public et de donner à voir, ressentir et imaginer l’espace de la ville et du quartier à travers des instants de vie passés ou présents, saisis en photographie.
La collecte des photographies est ouverte jusqu’au 4 septembre 2026.
Appel aux lecteurs : venez enrichir notre collection !
Partagez vos photos par mail ou déposez-les directement à l’accueil de la bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine avant le 4 septembre 2026 :
bmchassine@mairie-vaulxenvelin.fr
Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine Rue Joseph Blein 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Poudrette Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:bmchassine@mairie-vaulxenvelin.fr »}]
Instants volés de vie de quartier en photo
©Photo Maison du Projet Carré de Soie – Métropole de Lyon
À voir aussi à Vaulx En Velin (Rhône)
- Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin 12 septembre 2026
- Exposition : Trésor caché de Vaulx Village dans votre objectif !, Bibliothèque Paul Éluard, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer », Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026
- Exposition sur « 4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT », Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition Elles et les Luttes, Usine TASE, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026