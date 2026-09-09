Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer », Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer » 19 et 20 septembre Collège Pierre Valdo Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

La Ville de Vaulx-en-Velin propose une exposition photographique inédite réalisée à partir de ses fonds iconographiques (Archives municipales, service Communication, GPV et partenaires).

À travers une sélection de clichés anciens et contemporains, cette exposition invite les habitants à redécouvrir l’histoire de leur ville sous un angle sensible et vivant. Patrimoine architectural, transformations urbaines, paysages du quotidien et scènes de vie se dévoilent au fil d’un parcours qui met en lumière la mémoire collective de Vaulx-en-Velin et les évolutions qui ont façonné son identité.

L’exposition accorde également une place particulière au matrimoine local. Des figures féminines marquantes, l’histoire des noms d’équipements publics et les parcours de femmes ayant contribué à la vie sociale, culturelle ou citoyenne du territoire viendront enrichir le regard porté sur l’histoire de la commune.

Pour prolonger l’expérience, des QR codes intégrés aux panneaux permettront d’accéder à des témoignages audios d’habitants. Anecdotes, souvenirs et récits personnels donneront une dimension humaine et intime aux lieux et bâtiments présentés.

Un livret pédagogique destiné au jeune public, conçu sous la forme d’un parcours-jeu, accompagnera également l’exposition. Distribué lors des Journées européennes du patrimoine puis mis à disposition des écoles de la ville, il permettra aux enfants de découvrir le patrimoine vaudais de manière ludique et participative.

Exposition présentée pendant un mois à partir du 18 septembre.

Accès libre et gratuit.

Collège Pierre Valdo 11 Chemin Claude Debussy, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Les Verchères Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

La Ville de Vaulx-en-Velin propose une exposition photographique inédite réalisée à partir de ses fonds iconographiques (Archives municipales, service Communication, GPV et partenaires).

©Archives Municipales de Vaulx-en-Velin