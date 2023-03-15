Atelier scientifique « Archimède », Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Atelier scientifique « Archimède » Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Gratuit. Réservation conseillée. Enfant de 7 à 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Ça flotte, ça coule. Comment se comportent les objets dans différents liquides ? Pourquoi certains coulent ou d’autres flottent et pourquoi ceux qui flottent peuvent aussi couler ?

Les principes de densité et de poussée d’Archimède sont explorés pour une meilleure compréhension de la flottaison.

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/2023/03/15/mediatheque-en-ligne/ »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Avec Les savants fous, partez à la découverte des travaux d’Archimède et menez des expériences sur la densité et la poussée.

© Médiathèque André Malraux de Tourcoing