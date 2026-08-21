Atelier scientifique « Léonard de Vinci », Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Atelier scientifique « Léonard de Vinci » Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Gratuit. Réservation conseillée. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Quelle est cette force incroyable qui nous entoure et que nous ne voyons pas ? Le magnétisme ? Non, la gravité, non plus… Ici, il est question de l’air, gaz surprenant aux capacités physiques extraordinaires !

Expérimentation sur la pression atmosphérique, sur la portance, les courants d’air chaud et froid et tant d’autres choses…

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Avec Les savants fous, partez à la découverte des travaux de Léonard de Vinci et menez des expériences sur les forces de l’air.

© Médiathèque André Malraux