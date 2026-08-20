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AGENDA · La Crèche

Atelier scientifique Médiathèque La Ronde des mots La Crèche

mercredi 7 octobre 2026 · La Crèche

Atelier scientifique Médiathèque La Ronde des mots La Crèche

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
1 Rue des Écoles
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Atelier scientifique Médiathèque La Ronde des mots

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Sur les secrets de la cuisine !

Dès 8 ans / Sur inscription   .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09  mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Atelier scientifique Médiathèque La Ronde des mots

L’événement Atelier scientifique Médiathèque La Ronde des mots La Crèche a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Haut Val De Sèvre

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