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AGENDA · Le Château-d'Oléron

Atelier Scrapbooking création carte déco. Maison de la Nature de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron

mercredi 15 juillet 2026 · Maison de la Nature de l'île d'Oléron · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison de la Nature de l'île d'Oléron
Adresse
2, route des huîtres
Ville
17480 Le Château-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Le Château-d’Oléron

Atelier Scrapbooking création carte déco.

Maison de la Nature de l’île d’Oléron 2, route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-31

Venez créer votre carte déco souvenir avec des recyclages de magazine et des éléments naturels de vos choix (coquillage, algues, plantes…).
Réservation obligatoire.
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Maison de la Nature de l’île d’Oléron 2, route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29  contact@oleron-maison-nature.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scrapbooking Workshop: Decorative Card Making.

Come create your own decorative souvenir card using recycled magazine pages and natural elements of your choice (seashells, seaweed, plants, etc.).
Reservations required.

L’événement Atelier Scrapbooking création carte déco. Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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