Atelier Scrapbooking création carte déco. Maison de la Nature de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron
mercredi 15 juillet 2026 · Maison de la Nature de l'île d'Oléron · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Atelier Scrapbooking création carte déco.
Maison de la Nature de l’île d’Oléron 2, route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-31
Venez créer votre carte déco souvenir avec des recyclages de magazine et des éléments naturels de vos choix (coquillage, algues, plantes…).
Réservation obligatoire.
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Maison de la Nature de l’île d’Oléron 2, route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
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English : Scrapbooking Workshop: Decorative Card Making.
Come create your own decorative souvenir card using recycled magazine pages and natural elements of your choice (seashells, seaweed, plants, etc.).
Reservations required.
L’événement Atelier Scrapbooking création carte déco. Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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