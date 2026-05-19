Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Le Bistrot du Charcutier Peyrus

Peyrus

Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères

Le Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus Drôme

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Venez passer un moment convivial autour du scrapbooking et repartez avec votre création.

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Le Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr

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English :

Come and spend a convivial moment around scrapbooking and leave with your own creation.

L’événement Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Peyrus a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme