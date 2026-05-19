Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Le Bistrot du Charcutier Peyrus
Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Le Bistrot du Charcutier Peyrus mercredi 17 juin 2026.
Peyrus
Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères
Le Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus Drôme
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Venez passer un moment convivial autour du scrapbooking et repartez avec votre création.
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Le Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr
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English :
Come and spend a convivial moment around scrapbooking and leave with your own creation.
L’événement Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Peyrus a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme