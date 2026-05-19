Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Le Bistrot du Charcutier Peyrus

Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Le Bistrot du Charcutier Peyrus mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Le Bistrot du Charcutier

Adresse : 950 route des Limouches

Ville : 26120 Peyrus

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 23 23 23

Peyrus

Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères

Le Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus Drôme

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Venez passer un moment convivial autour du scrapbooking et repartez avec votre création.
  .

Le Bistrot du Charcutier 950 route des Limouches Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85  indigo07@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a convivial moment around scrapbooking and leave with your own creation.

L’événement Atelier scrapbooking enfant/adulte fête des pères Peyrus a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Peyrus (Drôme)