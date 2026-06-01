ATELIER SCRAPBOOKING Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER SCRAPBOOKING Saint-Étienne-Vallée-Française lundi 22 juin 2026.
Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER SCRAPBOOKING
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 15 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Venez réaliser des petits projets créatifs avec le scrapbooking ! 6 personnes maximum. Inscription conseillée. Ateliers ouvert aux adultes et enfants.
Venez réaliser des petits projets créatifs avec le scrapbooking dans la salle du foyer rural (au-dessus de la crèche). 6 personnes maximum. Inscription conseillée.
Lundi, 22 mai, Magali vous propose de faire et re-faire les projets que vous avez manqué durant cette année.
Tarifs Adultes 20 € par trimestre ou 5 € par séance Enfants 15 € par trimestre ou 3 € par séance + adhésion au foyer rural. .
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 83 53 03 36 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com
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English :
Come create fun little projects with scrapbooking! Maximum 6 people. Registration recommended. Workshops open to adults and children.
L’événement ATELIER SCRAPBOOKING Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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