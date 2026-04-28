EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ 2026 À LA DÉCOUVERTE D’UNE CHÂTAIGNERAIE Saint-Étienne-Vallée-Française

Saint-Étienne-Vallée-Française

EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ 2026 À LA DÉCOUVERTE D’UNE CHÂTAIGNERAIE

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir la châtaigneraie de Castdandelet, où une famille vous accueillera chaleureusement pour vous faire déguster un café original aux glands et châtaignes fait maison. Nous vous invitons ensuite à une ascension vers la montagne de la Vieille Morte, avant de rejoindre le Masranet pour une immersion dans l’histoire locale avec la découverte d’une tombe à coffre. Distance: 9,7 km D+ 391m

Venez découvrir la châtaigneraie de Castdandelet, où une famille vous accueillera chaleureusement pour vous faire déguster un café original aux glands et châtaignes fait maison. Nous vous invitons ensuite à une ascension vers la montagne de la Vieille Morte, avant de rejoindre le Masranet pour une immersion dans l’histoire locale avec la découverte d’une tombe à coffre.

> 8h30 Nous vous donnons rendez-vous au parking de la salle polyvalente pour organiser le covoiturage.

> 9h Départ en covoiturage (6 km) jusqu’au lieu-dit La Gare (Mas Amalric), point de départ de notre randonnée.

> 9h15 Départ de la marche.

> 10h30 Arrivée à la châtaigneraie de Castdandelet. La famille Melman nous accueillera pour une visite et une dégustation de leur célèbre café aux glands et aux châtaignes.

> 11h30 Nous reprendrons le chemin vers le Ranc, puis rejoindrons le GR Stevenson pour suivre la crête en direction de la montagne de la Vieille Morte.

> 12h30 Pause pique-nique tiré du sac.

> 13h30 Nous reprendrons la marche vers le Masranet.

> 14h30 Nous découvrirons ensemble une tombe à coffre, témoin fascinant du passé.

> 15h30 Retour à notre point de départ au lieu-dit La Gare .

> 15h45 Covoiturage pour revenir au parking de la salle polyvalente.

Distance 9,7 km D+ 391 m Inscription souhaitée .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

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English :

Come and discover the Castdandelet chestnut grove, where a family will give you a warm welcome and treat you to an original homemade acorn and chestnut coffee. We then invite you to climb up to the Vieille Morte mountain, before reaching Masranet for an immersion in local history with the discovery of a chest tomb. Distance: 9.7 km D+ 391m

L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ 2026 À LA DÉCOUVERTE D’UNE CHÂTAIGNERAIE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère