CONCOURS-CONSEILS Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française

Le Concours-Conseils est un concours de musique classique pour violon et piano au cœur des Cévennes auquel participent des enfants et des adultes venus de toute la région de l’Occitanie. Il est ouvert gratuitement à tout public qui souhaite assister aux représentations. Une exposition gratuite de lutherie et des claviers de toutes époques aura également lieu dans la salle annexe.

Ce concours se distingue d’autres concours car le but final n’est pas forcement de concourir, mais de recevoir un conseil pédagogique qui fait progresser l’élève, de faire l’expérience de jouer dans une salle devant un jury et un public en maitrisant ses émotions et de créer une énergie entre musiciens. Néanmoins, des récompenses seront attribuées à chaque catégorie médaille de courage, médaille de bronze, médaille d’argent, médaille d’or accompagnées d’une appréciation écrite avec conseils.

Les catégories

– Enfants de 6 8 ans

– Enfants de 9 11 ans

– Enfants de 12 14 ans

– Enfants de 15 18 ans

– Adultes

Le concours est présidé par un jury composé de 3 membres, tous diplômés d’Etat et pleinement engagés dans l’esprit de bienveillance qui caractérise se projet. Les pianistes joueront sur un piano à queue et certains participants seront accompagnés par un pianiste accompagnateur professionnel.

Pour plus d’informations et pour participer au Concours-Conseils, rendez-vous sur le site internet www.concoursconseils.com ! .

The Concours-Conseils is a classical music competition for violin and piano in the heart of the Cévennes, involving children and adults from all over the Occitanie region. It is open free of charge to the public who wish to attend the performances. A free exhibition of instruments and keyboards from all periods will also be held in the adjoining hall.

