CINÉCO LES VOYAGES DE TEREZA

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Projection du film Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro. Durée 1h26min Genre Drame, Science Fiction Origine Brésil (VO)

Projection du film Les voyages de Tereza à la salle polyvalente, dimanche 5 juillet à 21h.

Sortie en 2026

Durée 01h26min

Genre Drame, Science Fiction

Origine Brésil (VO)

Synopsis

Tereza a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Le jour venu, elle reçoit l’ordre officiel du gouvernement de s’installer dans une colonie isolée pour personnes âgées, où elles sont amenées à profiter de leurs dernières années. Tereza refuse ce destin imposé et décide de partir seule à l’aventure, découvrir son pays et accomplir son rêve secret… .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Tereza’s Travels by Gabriel Mascaro. Running time 1h26min Genre Drama, Science Fiction Origin Brazil (VO)

L’événement CINÉCO LES VOYAGES DE TEREZA Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère