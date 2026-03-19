VIDE-GRENIER & ECOCITOYENNETÉ

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous pour la journée d’écocitoyenneté ! Des ateliers & animations toute la journée ! Repar’café, pour apprendre à réparer vos objets de la vie quotidienne ; Foire des cépages patrimoniaux ancien & locaux ; 14h30 Spectacle de théâtre présenté par Lisa et ses élèves ; 16h Audition des élèves de l’Arche Musicale, école de musique

Samedi 13 juin, rendez-vous pour le Vide-Grenier du Foyer Rural le Ginestel !

Des ateliers & animations sont prévues toute la journée !

Matin Repar’café venez apprendre à réparer vos objets de la vie quotidienne

Foire des cépages patrimoniaux ancien & locaux

14h30 Spectacle de théâtre présenté par Lisa et ses élèves

16h Audition de la Fédération des Ecoles de Musique .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

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English :

Join us for Eco-citizenship Day! Workshops & activities all day long! Repar’café, to learn how to repair your everyday objects; Foire des cépages patrimoniaux anciens & locaux; 2:30 pm Theater show presented by Lisa and her students; 4 pm Audition of students from Arche Musicale, music school

L’événement VIDE-GRENIER & ECOCITOYENNETÉ Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère