Saint-Étienne-Vallée-Française

BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE

Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une balade éducative canine en groupe avec une éducatrice diplômée, ça vous dit ? Balades d’une heure, tous les 2èmes samedis du mois. Les rendez-vous de chaque balade sont à définir ensemble. Plus d’informations et inscriptions auprès de Lou, de La Meute de Lou . Inscriptions obligatoires avant le vendredi à 12h.

Une balade éducative canine en groupe avec une éducatrice diplômée, ça vous dit ? On apprend à se concentrer, se sociabiliser et on renforce les liens ! Balades d’une heure, de 11h à 12h, tous les 2èmes samedis du mois, à prix libre. Les rendez-vous de chaque balade sont à définir ensemble. Plus d’informations et inscriptions auprès de Lou, de La Meute de Lou . Inscriptions obligatoires avant le vendredi à 12h. .

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 7 69 16 69 46

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English :

Would you like to take part in a group educational dog walk with a qualified dog trainer? One-hour outings every 2nd Saturday of the month. Dates to be determined together. Further information and registration with Lou, from La Meute de Lou . Registration required by 12 noon on Friday.

L’événement BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère