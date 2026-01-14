BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE Saint-Étienne-Vallée-Française
BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE Saint-Étienne-Vallée-Française samedi 13 juin 2026.
Saint-Étienne-Vallée-Française
BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE
Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une balade éducative canine en groupe avec une éducatrice diplômée, ça vous dit ? Balades d’une heure, tous les 2èmes samedis du mois. Les rendez-vous de chaque balade sont à définir ensemble. Plus d’informations et inscriptions auprès de Lou, de La Meute de Lou . Inscriptions obligatoires avant le vendredi à 12h.
Une balade éducative canine en groupe avec une éducatrice diplômée, ça vous dit ? On apprend à se concentrer, se sociabiliser et on renforce les liens ! Balades d’une heure, de 11h à 12h, tous les 2èmes samedis du mois, à prix libre. Les rendez-vous de chaque balade sont à définir ensemble. Plus d’informations et inscriptions auprès de Lou, de La Meute de Lou . Inscriptions obligatoires avant le vendredi à 12h. .
Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 7 69 16 69 46
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English :
Would you like to take part in a group educational dog walk with a qualified dog trainer? One-hour outings every 2nd Saturday of the month. Dates to be determined together. Further information and registration with Lou, from La Meute de Lou . Registration required by 12 noon on Friday.
L’événement BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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