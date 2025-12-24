ATELIER-BAL DE DANSES TRADITIONNELLES, Saint-Étienne-Vallée-Française

ATELIER-BAL DE DANSES TRADITIONNELLES

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Début : 2026-01-14

fin : 2026-02-11

2026-01-14 2026-01-28 2026-02-11 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-08 2026-04-22 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24

Venez nombreux assister à l’atelier-bal de danse, pour découvrir et redécouvrir les danses traditionnelles (cercles, branles bourrées, scottish, valses, mazurka…) ainsi que quelques danses du monde (Irlande, Italie, Grèce…) et surtout pour le plaisir de danser ensemble.

Ouvert à tous, débutants ou confirmés!

Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois à 20h. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 99 05 31 58

Come and join us for a dance workshop to discover and rediscover traditional dances, as well as a few world dances. Open to all.

