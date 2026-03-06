CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO LA MAISON DES FEMMES

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet. Durée 1h51min Genre Drame Origine France (VF)

Projection du film La maison des femmes à la salle polyvalente, dimanche 7 juin à 21h.

Sortie en 2026

Durée 01h51min

Genre Drame

Origine France (VF)

Synopsis

A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

English :

Screening of La maison des femmes by Melisa Godet. Running time: 1h51min Genre: Drama Origin: France (VF)

